В Грузии напомнили Польше об актуальном запросе об экстрадиции Саакашвили

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В грузинской Главной прокуратуре заявляют, что запрос об экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который ранее уже направлялся польской стороне, остается в силе.

Как заявили журналистам в надзорном ведомстве, прокуратура Грузии еще в начале августа 2017 года обращалась к польской стороне по каналам Интерпола после того, как в СМИ была распространена информация о том, что разыскиваемый грузинскими правоохранительными органами Саакашвили находится на территории Польши.

"Параллельно 4 августа 2017 года Главная прокуратура Грузии по вопросу Михаила Саакашвили обратилась к прокуратуре Польши. В тот же день национальное бюро Интерпола в Варшаве получило от грузинской стороны документацию", - сказали в прокуратуре.

По данным прокуратуры, "на данный момент в соответствии с законодательством проводятся все соответствующие процедуры".

В июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США. 10 сентября того же года политик пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, которые фактически прорвали границу

12 февраля 2018 года он был задержан в Киеве и возвращен в Польшу. Пограничная служба Польши проинформировала, что Саакашвили принят на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии.

Политик заявил о намерениях восстанавливать свое украинское гражданство.