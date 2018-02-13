Художники Нью-Йорка отсудили $6,7 млн у закрасившей их граффити компании

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В Нью-Йорке команда художников - граффитистов из Бруклина выиграла суд у владельца здания 5Pointz в Квинсе, который закрасил их рисунки на здании, благодаря этому ставшем туристическим объектом, сообщает издание Daily News New York.

По данным издания, авторы получат от владельцев здания $6,7 млн компенсации.

В суде отметили, что компания не должна была закрашивать рисунки за 10 месяцев до сноса здания. "Граффити на 5Pointz популярны у туристов, многие, без сомнений, захотели бы попрощаться с ними за 10 месяцев до того, как здание снесут. Это была бы дань уважения художникам, которую они заслужили", - цитирует издание слова судьи Нью-Йорка.

5Pointz - здание в Бруклине, ставшее достопримечательностью уличного искусства, над которым трудились больше 30 художников с начала 90-х годов. В 2014 году компания-владелец Wolkoff снесла постройку, оставив лишь фрагменты, несмотря на протесты со стороны жителей и многочисленные иски от художников. Сейчас на месте 5Pointz строят элитную недвижимость: две башни элитных апартаментов.