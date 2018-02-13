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Американцы раскупят 40 млн коробок шоколада в форме сердца к Дню Святого Валентина

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Продажи шоколада и конфет на День святого Валентина в этом году продолжат расти, в объемном выражении они, вероятно, превысят докризисные максимумы, прогнозирует Национальная ассоциация кондитеров (NCA) США.

Как и в прошлом году, около 94% участников проведенного NCA опроса хотели бы получить шоколад или другие сладости ко Дню святого Валентина. И более 40% из них предпочитают коробки в форме сердца. Всего в США к празднику будет продано около 40 млн таких коробок шоколада, говорится в прогнозе NCA.

При этом расходы американцев на сладкие подарки, скорее всего, вырастут по сравнению с прошлым годом, поскольку цены на какао-бобы возобновили подъем. С начала 2018 года фьючерсы на них подорожали на торгах в Нью-Йорке почти на 9%, это один из лучших результатов среди всех сырьевых товаров.

Между тем за предыдущие два года какао-бобы потеряли в цене свыше 40% на фоне избыточного предложения. В начале 2017 года их стоимость на оптовом рынке опустилась до минимума с 2008 года, что сказалось и на розничных ценах.

В США две трети респондентов NCA купят шоколад к Валентинову дню для самых близких людей, а 43% - для себя. Чаще всего к этому празднику выбирают шоколад с карамельной начинкой (34%), орехи в шоколаде готовы приобрести 24% участников опроса.

Между тем, по оценкам CandyStore.com, конфеты в форме сердец пастельных цветов с трогательными надписями в этом году могут потеснить шоколад в коробках.

Более трети американских потребителей также планируют дарить цветы. Самыми популярными остаются розы - 35-40% от общего количества цветов (среди оттенков доминируют яркие и темные красные, на втором месте - различные вариации розового). По оценкам Общества американских флористов, к 14 февраля в США продадут более 250 млн роз.

На этот день приходится до 30% выручки флористов в объемном и 28% в долларовом выражении. Причем, если 14 февраля выпадает на будний день, как в этом году, цветов продают больше: работающие пары предпочитают порадовать друг друга букетами, отмечают в Обществе американских флористов.

Ранее сообщалось, что американцы потратят рекордные $20 млрд на подарки в честь Дня всех влюбленных.

Теги: США, День Святого Валентина
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