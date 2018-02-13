Что произошло за день: вторник, 13 февраля

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Продолжается расследование крушения самолета Ан-148 в Подмосковье, район поисков расширен, обнаружено 1580 фрагментов, в том числе двигатели самолета, они извлечены. Специалисты начали расшифровку "черных ящиков". В МАК не исключили, что причиной крушения могли стать неверные данные о скорости полета на приборах, что могло быть вызвано обледенением.

- В Кремле не стали комментировать сообщения о гибели в Сирии значительного количества россиян, которые могли действовать там в качестве сотрудников частных военных компаний. Эдуард Лимонов рассказал об одном из погибших, которого он знал по Донбассу.

- На Украине двух российских военнослужащих осудили за госизмену на 13 и 14 лет соответственно. Александр Баранов и Максим Одинцов служили в украинской армии, но перешли в российскую после воссоединения Крыма с РФ.

- Российские лыжники завоевали еще две олимпийские медали: Юлия Белорукова и Александр Большунов выиграли по бронзе.

- Совет Думы решил не перечислять взносы в бюджет ПАСЕ взносы в 2018 году. ГД может пересмотреть свою позицию, но только после изменения регламента ПАСЕ.

- Алексей Навальный подал иск к Роскомнадзору в связи с блокировкой страниц его блога с материалами о связях Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько. Между тем, сам Дерипаска ходатайствовал о рассмотрении его иска к Насте Рыбке в закрытом режиме.

- В Дагестане новые разоблачения: возбуждено дело о халатности чиновников республиканского казначейства по факту покупки по завышенным ценам квартир для владельцев ветхого жилья.

- Космический грузовик "Прогресс МС-08" отправился к Международной космической станции (МКС) с космодрома "Байконур". Из-за причаливания космического "грузовика" по двухсуточной схеме выход астронавтов в открытый космос по американской программе перенесен с 15 на 16 февраля.