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Ассанж заявил "о множестве ошибок" в решении лондонского судьи по делу о его аресте

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж назвал ошибкой решение лондонского суда, который вынес постановление о его аресте.

"Говоря о решении суда, мы удивлены. Судья вышла далеко за рамки того, что предоставили стороны", - написал Ассанж в своем твиттере.

"По всей видимости, это привело к множеству фактических ошибок в решении", - добавил Ассанж. Он напомнил, что у него есть еще три месяца на то, чтобы подать апелляцию на решение суда.

Ранее сообщалось, что главный судья магистратского суда лондонского района Вестминстер Эмма Арбутнот во вторник вынесла решение, согласно которому ордер на арест основателя WikiLeaks не противоречит законодательству.

"Я считаю, что арест является пропорциональной мерой даже несмотря на то, что свобода Ассанжа в течение нескольких лет была ограничена (поскольку он находился на территории посольства Эквадора в Лондоне - ИФ)", - отметила Арбутнот.

Адвокаты основателя WikiLeaks, несколько лет проживающего в посольстве Эквадора в Великобритании, ранее передали в суд прошение об отмене ордера. По их мнению, оснований для ареста их клиента больше нет, поскольку формальным поводом для выдачи ордера было дело об изнасиловании в Швеции. В мае 2017 года это дело было закрыто. Несмотря на это, британская полиция подтверждала готовность арестовать Ассанжа за то, что тот в свое время скрылся от правосудия в Великобритании после выхода на свободу под залог.

В январе Лондон также отказал Эквадору в присвоении дипломатического статуса Ассанжу.

В случае, если британские власти арестуют Ассанжа, ему грозит экстрадиция в США. В Вашингтоне считают, что основатель скандально известного сайта WikiLeaks должен предстать перед судом за публикацию секретных документов и потому неоднократно заявляли, что готовы добиваться его экстрадиции.

Теги: Великобритания, Джулиан Ассанж
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