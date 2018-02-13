Разведка США не увидела шансов свержения Асада для сирийской оппозиции

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Глава Национальной разведки США Дэн Коутс уверен, что расстановка сил в Сирии значительно сместилась в пользу правительственных сил.

"Конфликт решительно изменился в пользу режима (президента Башара Асада - ИФ), что позволило Ирану и России основательно закрепиться внутри страны... Сирийская оппозиция, которая вела борьбу в течение семи лет, вероятно, больше не способна свергнуть режим президента Башара Асада или преодолеть военное преимущество противника", - говорится в докладе Коутса, подготовленном к выступлению в Комитете Сената США по разведке.

В документе отмечается также, что у оппозиции и, в частности, оставшихся боевиков ИГ (запрещенная в РФ организация - ИФ), вероятно, достаточно ресурсов, чтобы эпизодические конфликты продолжались в течение 2018 года.

Президент Сирии Башар Асад противостоит вооруженным группировкам оппозиции и террористам из "Исламского государства". В той или иной форме в конфликт вмешиваются Россия и США.