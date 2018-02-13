Полиция настояла на обвинении премьер-министра Израиля

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Полиция Израиля настояла на обвинении премьер-министра Биньямина Нетаньяху во взяточничестве и двух случаях утраты доверия, сообщили во вторник вечером телеканалы Channel 2 и Channel 10 .

Полицейские расследовали дело Нетаньяху 14 месяцев и объявили, что у них достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинения в подкупе и утрате доверия по "делу о подарках" и "делу Едиот Ахронот". По версии следствия, в первом случае премьер-министр принял ценные подарки от разных бизнесменов, во втором случае Нетаньяху договаривался с издателем "Едиот Ахронот" Арноном Мозесом, чтобы тот обеспечил информационную поддержку для достижения политических целей.

Также полиция рекомендовала предъявить обвинения Мозесу и голливудскому продюсеру Арнону Милчану. Предположительно, Милчан давал премьеру взятки.

Нетаньяху уже отрицал все подозрения со словами "ничего не случится, потому что ничего такого не было". Государственные прокуроры проанализируют доказательства и решат, стоит ли предъявлять обвинения Биньямину Нетаньяху.

Ранее в Израиле проходили протесты против премьер-министра.