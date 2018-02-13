Полиция проверит информацию о белом порошке в офисе Обамы

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Американская полиция проверяет сообщения о том, что в офисе бывшего президента США Барака Обамы в Вашингтоне обнаружили конверт с белым порошком, сообщил во вторник телеканал Fox News.

Согласно информации телеканала, неизвестные направили эту посылку в офис экс-президента из Гонконга без указания обратного адреса.

По некоторым данным, белый порошок, содержавшийся в конверте, представлял собой детскую присыпку.

Пока не известно, находился ли Обама в здании на тот момент, когда туда доставили подозрительную посылку.

Ранее во вторник подозрительное письмо с белым порошком было доставлено в один из офисов в Вестминстерском дворце, в котором проходят заседания британского парламента. В Лондоне в связи с этим ведется расследование.

Кроме того, накануне супруга старшего сына американского президента Дональда Трампа - Дональда Трампа-младшего - оказалась в больнице после того, как открыла адресованный мужу конверт, в котором также находился белый порошок. Однако по данным СМИ, госпитализация Ванессы Трамп - супруги Д.Трампа-младшего - была лишь мерой предосторожности. Порошок, обнаруженный в конверте, оказался неопасным.