Тиллерсон призывал Россию убедить власти Сирии прекратить бороться с оппозицией

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - США призывают Россию убедить сирийские власти прекратить борьбу с оппозиционными силами, заявил Госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы призываем Россию и других к деэскалации насилия, и, как только ИГИЛ (запрещено в РФ) будет разгромлено, не способствовать распространению насилия. Мы также попросили Россию убедить режим прекратить выступления и кампанию против оппозиционных сил", - сказал Тиллерсон в интервью телеканалу Al Hurra. При этом он отметил, что Россия "согласились на установление зон прекращения огня и зон стабилизации", однако, по его словам, Москве "необходимо обеспечивать их функционирование для создания условий для мирного разрешения ситуации в Сирии в будущем".

Госсекретарь США напомнил, что президенты США и РФ в совместном заявлении, сделанном в ноябре на саммите АТЭС во Вьетнаме, подчеркнули приверженность женевскому процессу. По его мнению, конгресс сирийского национального диалога в Сочи "в некотором смысле не смог оправдать некоторые ожидания, которые на него возлагали организаторы".

Ранее разведка США отчиталась о невозможности свержения Башара Асада сирийской оппозицией. В том числе из-за усиления позиций России в регионе.