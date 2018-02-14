США предусмотрели на 2019 год очередной рост расходов на оборону Европы

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Рост расходов на так называемую "Европейскую инициативу сдерживания" на $1,7 миллиарда предусмотрен представленным администрацией конгрессу проектом бюджета США, сообщило издание Defense News.

Всего на военные нужды предлагается израсходовать $716 миллиардов, из низ на "Европейскую инициативу сдерживания" - $6,5 миллиарда против $4,8 миллиарда, выделенных бюджетом 2018 года. В 2017 году эта цифра составляла $3,4 миллиарда.

В то же время, министр обороны США Джим Мэттис заявил, что Пентагон, вероятно, не будет требовать увеличения ассигнований на эти цели в 2020 году. Он пояснил: "У нас хорошие позиции. И мы видим, что остальные страны альянса (НАТО - ИФ) наращивают свои расходы в соответствии с обязательствами". В ответ на вопрос о том, означает ли это, что запрещенная на 2019 год сумма является верхним пределом, Мэттис, тем не менее, заявил, что все будет определяться ситуацией в Европе на конкретный момент.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что восемь стран альянса в текущем году доведут свои отчисления в бюджет НАТО до 2% ВВП, как того требуют США. К 2024 году 15 из 29 стран НАТО дойдут до этого рубежа.

В то же время, как сообщают СМИ, в среду на министерской встрече НАТО Мэттис вновь потребует от союзников ускорить выполнение своих финансовых обязательств.