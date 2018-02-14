Матвиенко предостерегла от ликвидации небольших авиакомпаний из-за крушения Ан-148

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает недопустимым искусственное сужение рынка авиаперевозок из-за авиакатастрофы Ан-148.

"Искусственно зачищать рынок, мне кажется, нельзя. Конкуренция во всех сферах и здесь - двигатель прогресса, двигатель отрасли. Нельзя довести до того, чтобы была монополия на этом рынке", - сказала Матвиенко журналистам в среду, отвечая на вопрос, нужно ли сокращать количество авиаперевозчиков в связи с тем, что в последнее время авиакатастрофы происходят с самолетами, принадлежащими в основном относительно небольшим авиакомпаниям.

По мнению Матвиенко, ограничение рынка приведет к ухудшению качества обслуживания, а также скажется на ценах на билеты.

"У нас есть "Росавиация". Вопросы надо и "Росавиации" задавать, Росавианадзору, каким образом осуществляется контроль за деятельностью компанию, в первую очередь с точки зрения жесткого соблюдения норм требований правил авиационной безопасности. Это должно быть "во первых строках", все остальное потом", - сказала спикер СФ.

Она призвала воздерживаться от выводов и комментариев в связи с авиакатастрофой Ан-148 до завершения расследования.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" разбился в Раменском районе Подмосковья 11 февраля после вылета из "Домодедово" в Орск. На борту находился 71 человек, все они погибли.