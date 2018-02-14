Мэра Одессы заподозрили в завладении имуществом путем злоупотребления положением

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Задержанные в Международном аэропорту "Борисполь" (Киев) мэр Одессы Геннадий Труханов и его заместитель Павел Вугельман подозреваются в коррупционном преступлении.

"14 февраля в аэропорту "Борисполь" детективы НАБУ и прокуроры САП в соответствии со ст.208 УПК Украины задержали Одесского городского голову и его заместителя, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением"), - сообщается в среду на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины.

Согласно сообщению, сейчас со всеми подозреваемыми выполняются следственные и процессуальные действия, а также решается вопрос об избрании меры пресечения.