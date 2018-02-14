Пономарев заявил о финансировании сыном Януковича первого этапа конфликта в Донбассе

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Первоначальный этап конфликта в Донбассе и создания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик финансировался сыном экс-президента Украины Виктора Януковича Александром, утверждает российский экс-депутат Госдумы Илья Пономарев.

"По той информации, которая у меня есть, первоначальный этап того, что происходило на Донбассе с образованием "ДНР" и "ЛНР" финансировался Александром Януковичем", - сказал он журналистам после дачи показаний в Оболонском районном суде Киева по делу о госизмене Виктора Януковича.

Пономарев пояснил, что Янукович-младший в определенной степени вынужден был финансировать эти процессы, поскольку не были выполнены взятые на себя обязательства о том, что Виктор Янукович останется президентом Украины и будет преодолен политический кризис в стране, Украина не пойдет в ЕС и НАТО, и останется в сфере влияния России.

Свидетель также заявил, что именно Александр Янукович был главным переговорщиком выгодополучателем от договоренности тогдашней украинской власти с Россией о предоставлении Украине заимствований в размере $3 млрд в декабре 2013 года через схему с государственными облигациями.