Саакашвили прибыл в Голландию к супруге и сыновьям

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прибыл в Нидерланды, сообщают западные СМИ.

Саакашвили сфотографировали в амстердамском аэропорту Схипхол. Его адвокат Оскар Хаммерстейн подтвердил информацию о прибытии политика в Нидерланды.

Ранее во вторник Саакашвили заявил на пресс-конференции в Варшаве, что намерен восстановить свое украинское гражданство и не планирует обращаться к польским властям за политическим убежищем. Тогда же Саакашвили рассказал о своих планах: "В ближайшие дни я уже решил, что буду делать. Для начала я встречусь с семьей в Нидерландах, далее я буду двигаться по всей Европе и буду заниматься политической деятельностью".

Саакашвили женат на 48-летней Сандре Рулофс, являющейся уроженкой голландского Тернёзена. Пара воспитывает двух сыновей.

Как сообщалось, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США. В сентябре политик пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, которые фактически прорвали границу. 12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в Киеве и возвращен в Польшу по процедуре реадмиссии.