Лимонов сообщил об исчезновении активиста "Другой России" в Сирии

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - После удара американской коалиции 7 февраля под Дейр-эз-Зором в Сирии пропал активист "Другой России", сообщил ее лидер, политик и писатель Эдуард Лимонов.

"Ещё один наш нацбол пропал у нас в Сирии, не выходит на связь, надеемся, отыщется", - написал Лимонов в своем блоге.

Ранее в незарегистрированной партии "Другая Россия" заявили, что в Сирии после американского удара погиб активист партии Кирилл Ананьев.

По словам Лимонова, в районе американского удара оказались две роты из четырех негосударственных военизированных формирований. "Они действительно отправились к нефтяному месторождению. Бойцы были все обстрелянные, прошедшие через войны, профессионалы. Сколько людей погибло, пока трудно сказать", - отметил Лимонов.

"Российская власть их туда не посылала. Российская власть в данном случае терпит несомненный репутационный ущерб", - добавил Лимонов, отметив, что Минобороны РФ "тоже их под обстрел не направляло".

Представитель незарегистрированной партии Александр Аверин сообщил в среду, что под удар американской коалиции попало "российское парамилитарное подразделение", которое контролирует плацдарм на левом берегу реки Евфрат. В подразделении много тех, кто участвовал в конфликте в Донбассе, сказал Аверин. "О ком-то уже стало известно, как о моем погибшем товарище Кирилле Ананьеве, чьи-то имена нам еще предстоит услышать. Достаточно много человек сейчас должны находиться в статусе пропавших без вести", - сказал Аверин.

Для идентификации личности погибших может потребоваться генетическая экспертиза, добавил Аверин.

Газета "Коммерсант", ссылаясь на военный источник, сообщила в среду, что в результате американского удара под Дейр-эз-Зором 7 февраля погибли 11 россиян.