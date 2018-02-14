Defense News сообщил о готовности США и ФРГ принять штаб-квартиры новых командований НАТО

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - США и ФРГ предложили разместить у себя штаб-квартиры двух новых командований НАТО, сообщает в среду сайт американского журнала Defense News со ссылкой на неназванного представителя альянса.

В частности, США вызвались принять у себя командование объединенных сил для атлантического региона, целью которого должна стать защита морских коммуникационных линий между Северной Америкой и Европой. По данным Defense News, представитель НАТО указал, что командование может разместиться в Норфолке (штат Вирджиния).

В свою очередь ФРГ выразила желание принять командование по обеспечению совершенствования быстрой переброски сил и средств внутри Европы.

Однако представитель альянса отказался дать оценку финансовым затратам на создание двух новых командований. Он отметил, что в каждое создаваемое командование направят от 50 до 100 человек, а всего модернизация структуры командования НАТО увеличит число штабных офицеров на 1-1,5 тысячи человек.

Он также подчеркнул, что окончательное решение по размещению двух командований еще не принято, и его вряд ли стоит ждать раньше июня.

Defense News напоминает, что эти заявления прозвучали на фоне начала заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны, которое проходит в среду в Брюсселе.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что этот саммит будет посвящен подготовке к саммиту альянса в июле нынешнего года.