Один подозреваемый задержан после инцидента возле штаб-квартиры АНБ

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Один подозреваемый задержан после инцидента со стрельбой возле штаб-квартиры Агентства национальной безопасности США в Мэриленде.

Американский телеканал NBC News показал кадры съемки с воздуха, на которых видно, как полиция окружает лежащего на земле человека.

Отмечается, что в результате инцидента пострадал один человек. Ранее сообщалось о трех пострадавших. При этом неизвестно, что стало причиной ранений.

Ранее в среду полиция округа Анн-Арандел в штате Мэриленд сообщила о "возможной перестрелке" возле штаб-квартиры АНБ. Воздушная съемка показывает, что черный внедорожник врезался в бетонное ограждение возле КПП Агентства национальной безопасности. На лобовом стекле автомобиля видны следы пуль.

Об инциденте уведомлено Федеральное бюро расследований США, представители этой спецслужбы направлены на место происшествия. Также о ситуации доложили президенту США Дональду Трампу.