В мире

Американский страховщик 25 лет недоплачивал пенсионерам

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Американский страховой и пенсионный холдинг MetLife Inc. последние 25 лет оставлял 13,5 тысяч клиентов (2% от всей клиентской базы) без ежемесячной доплаты к пенсии из-за ошибки в записях, пишет The Wall Street Journal.

Компания впервые раскрыла точное число затронутых клиентов и продолжительность сбоя. Данные были опубликованы вместе с финансовой отчетностью за IV квартал.

У MetLife было недостаточно данных, чтобы связаться с этими клиентами, поскольку они поменяли работу, место жительства или в их жизни произошли иные изменения. А более двух десятилетий назад в компании действовало правило, согласно которому она предпринимала всего две попытки установить контакт, используя данные в ее распоряжении, и не применяла методы поиска людей.

Американские компании иногда отдают пенсионные программы - частично или полностью - на откуп страховщикам. Число клиентов пенсионных программ Metlife составляет около 600 тыс. человек. В середине декабря MetLife предполагала, что пострадать могли до 5% таких пенсионеров.

Пенсионная проблема MetLife побудила регуляторов США начать расследование. Сама компания была вынуждена задержать публикацию квартальной отчетности на две недели и списать $70 млн. Из-за этих списаний и единовременных потерь в связи с изменениями налогового законодательства США MetLife сократила скорректированную квартальную прибыль более чем на треть.

MetLife увеличила резервы на $510 млн, чтобы выплатить компенсацию пострадавшим пенсионерам, то есть в среднем $38 тыс. на каждого. Примерно $20 тыс. из этой сумму будут направлены на долговые выплаты. Остаток предназначен для будущих начислений. Средний возраст пострадавших клиентов пенсионных программ MetLife - 76 лет, ежемесячная доплата к пенсии - менее $150, или $1800 в год.

В январе холдинг предполагал, что требуемый прирост резервов составит от $525 млн до $575 млн, а списания после учета налогов - $88 млн.

Глава MetLife Стивен Кандариан назвал ситуацию неприемлемой и пообещал, что MetLife "может работать лучше и сделает это".

Чистая прибыль MetLife в IV квартале составила $2,09 млрд, или $1,97 в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в размере $2,23 млрд ($2,03 на акцию) за аналогичный период годом ранее. Единовременная прибыль благодаря налоговой реформе в США составила $1,2 млрд.

Скорректированная прибыль компании упала на 36% - до $678 млн, или 64 центов на акцию. Аналитики Уолл-стрит также прогнозировали этот показатель на уровне 64 цента на акцию.

Валовая выручка выросла на 25%, до $15,75 млрд.

Акции MetLife подорожали на 0,5% на торгах в Нью-Йорке в среду. Капитализация компании за последние 12 месяцев сократилась на 5%, до $47,5 млрд.

Теги: США, MetLife
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