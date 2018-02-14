Что произошло за день: среда, 14 февраля

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Телеканал CNN опубликовал видеозапись авиаудара сил американской коалиции под Дэйр-эз-Зором, жертвами которого стали граждане России. В Кремле не исключили, что в Сирии могут быть россияне, не являющиеся военнослужащими ВС РФ. В российском МИД сообщения СМИ о сотнях или десятках погибших россиянах назвали дезинформацией. Между тем в "Другой России" сообщили, что в больницы Москвы и Санкт-Петербурга доставлены россияне, которые пострадали в результате удара под Дейр-эз-Зором.

- В связи с произошедшим в Госдуме задумались о законодательном урегулировании деятельности частных военных компаний. В парламенте подчеркнули, что в настоящее время нет достоверной информации о том, что бойцы частных военных компаний погибли в сирийской провинции.

- Ксения Собчак пожаловалась в Верховный суд на регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата в президенты, так как он занимал этот пост уже два срока подряд. В ЦИК заявили, что запретов на участие Путина в выборах на данный момент нет.

- Хоккеисты олимпийской команды России проиграли свой первый матч на ОИ, уступив сборной Словакии со счетом 2:3.

- В ОКР объяснили, что конькобежец Сергей Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов не попали на Олимпиаду-2018 не потому, что их не пригласил МОК, а потому, что их не включили в заявки профильные спортивные федерации страны.

- Совет Федерации проголосовал за освобождение от должности первого заместителя председателя комитета по обороне и безопасности Франца Клинцевича. Вместо него этот пост займет сенатор от Карелии Ракитин.

- Первый канал отменил запланированный на четверг показ финального эпизода фильма "Путин" режиссера Оливера Стоуна. Ранее на показ пожаловались Ксения Собчак и партия "Яблоко". В ЦИК нарушений не нашли, но посоветовали СМИ быть осмотрительнее.