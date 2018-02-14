Американские сенаторы пришли к соглашению по иммиграции

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Группе сенаторов, представляющей интересы обеих партий США, удалось прийти к соглашению по некоторым проблемам, связанным с миграцией, сообщает в среду американская газета The Hill.

"Я думаю, что наша группа договорилась о подходе", - приводит издание слова сенатора-республиканца от штата Мэн Сьюзан Коллинз.

В свою очередь ее коллега от штата Южная Каролина Линдси Грэм сообщил журналистам, что обсуждаемое сенаторами соглашение будет касаться двух вопросов - нелегальных мигрантов и безопасности границ.

Сенатор-республиканец от штата Аризона Джефф Флейк в свою очередь заявил, что решение двухпартийной группы будет опубликовано в среду.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о старте дебатов в сенате по будущему программы DACA (Отсроченные меры в отношении детей-иммигрантов), которая вызывала серьезные разногласия между представителями Республиканской и Демократической партий.

"Переговоры по DACA начались. Республиканцы хотят заключить сделку, и демократы утверждают, что хотят ее заключить. Было бы замечательно, если мы, спустя столько лет, решили бы паззл DACA", - написал Трамп в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы обсудят как будущее иммигрантов, попавших в США незаконно в раннем детстве, так и более широкий спектр реформ, которые могут изменить порядок принятия мигрантов в США.