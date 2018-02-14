Водитель грузовика в Коми получил 4,5 года колонии за ДТП с 40 пострадавшими

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Коми признал водителя грузовика виновным в ДТП с автобусом, в результате которого два человека погибли и около 40 пострадали.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, вину в содеянном водитель признал, в последнем слове принес пострадавшим в аварии свои извинения.

"Суд назначил ему наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии-поселении. После освобождения из исправительного учреждения он на протяжении 3 лет будет лишен права управлять транспортными средствами", - говорится в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщалось, днем 17 апреля 2017 года рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Удорском районе Коми. В результате ДТП погиб водитель автобуса, пострадали около 40 человек. Позднее в больнице Сыктывкара от полученных травм скончалась 4-летняя девочка.

По факту происшествия следователи организовали проверку и возбудили уголовное дело. Водителя грузового автомобиля "Урал" заподозрили в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По данным следствия, фигурант, на грузовике выполняя очистку участка указанной автодороги от снега, не учел дорожные и метеорологические условия. Он неправильно выбрал скорость движения, вследствие чего выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ.

На главного механика удорского дорожно-ремонтного строительного управления АО "Коми дорожная компания" возбудили дело по статье "недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями".