Задуманный Трампом военный парад на 4 июля оценили в $10-30 млн

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Военный парад, который хочет провести в День независимости президент США Дональд Трамп, обойдется казне в несколько десятков миллионов долларов, заявил в среду директор Административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни.

"По предварительным оценкам, которые я видел, это обойдется в $10-30 млн, в зависимости от длительности мероприятия. Очевидно, что часовой парад отличается от пятичасового парада по расходам и технике, и тому подобным вещам" - приводит слова Малвейни The Washington Post.

Ранее издание сообщило, что Трамп дал указание министерству обороны и Белому дому подготовить план проведения военного парада в День независимости - 4 июля. По данным издания, президент принял такое решение после того, как посетил военный парад в Париже в июле прошлого года, который произвел на него сильное впечатление.

Представитель Белого дома, в свою очередь, пояснил журналистам, что проведением парада Трамп намерен продемонстрировать благодарность населения страны военным за то, что они, рискуя жизнями, отстаивают безопасность Америки.