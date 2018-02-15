Посол ЕС назвал уровень отношений с РФ самым низким после окончания "холодной войны"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Отношения между Россией и Евросоюзом сейчас находятся на самой низшей отметке с момента окончания "холодной войны"; ключевым условием их улучшения является имплементация Минских соглашений, заявил посол ЕС в РФ Маркус Эдерер в интервью, опубликованном в четверг в газете "Коммерсантъ".

"Я по характеру не пессимист. Но на мой настрой во многом повлияли 2,5 года участия в переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе в рамках "нормандского формата". Имплементация минских соглашений остается ключевым условием к улучшению отношений ЕС и России. И поэтому у меня было хорошее понимание того, где мы находимся. С учетом этого то, что я увидел здесь, меня не удивило. Отношения между Евросоюзом и Россией, как мне представляется, находятся на самом низком уровне с момента окончания "холодной войны", - подчеркнул Эдерер.

При этом он обратил внимание на то, что сейчас появились "некоторые признаки стабилизации ситуации", но очевидно "взаимное отсутствие доверия, а также сильно расходящееся видение того, как мы дошли до этой стадии".

"В то же время обе стороны стремятся поддерживать каналы коммуникации. Возьмите, к примеру, последние две недели. Два заместителя главы МИД РФ посетили Брюссель: Григорий Карасин и Олег Сыромолотов. А в Москве побывали управляющий директор по странам Ближнего Востока Европейской службы внешних связей, спецпредставитель ЕС по Афганистану, а также посол ЕС по делам Арктики. То есть мы стараемся поддерживать диалог, обе стороны делают для этого что могут", - отметил посол ЕС в РФ.