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Как минимум 16 человек погибли в результате стрельбы в школе штата Флорида

Есть обновление от 02:56

Стрелок был вооружен полуавтоматической винтовкой

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Как минимум 16 человек стали жертвами стрельбы в американской старшей школе в городе Парклэнд в штате Флорида, сообщает телеканал CNN со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов. Ранее офис шерифа округа Броуард сообщил, что в результате стрельбы пострадали и были госпитализированы 14 человек.

В правоохранительных органах также сообщил телеканалу, что подозреваемый идентифицирован как Николас Круз, ему 19 лет. По словам шерифа округа Броуард Скотта Израэла, подозреваемый в стрельбе на настоящий момент не являлся учеником школы, однако ранее ее посещал.

По предварительной информации, подозреваемый использовал огнестрельное оружие наподобие AR-15 223 калибра (AR-15 - американская полуавтоматическая винтовка - ИФ).

Теги: США
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