Американский суд вынес приговор двум россиянам за хакерство

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Суд города Камден американского штата Нью-Джерси приговорил гражданина России Владимира Дринкмана к 12 годам тюремного заключения за причастность к организации одной из крупнейших хакерских атак.

В 2012 году он по запросу США был арестован в Нидерландах и впоследствии выдан Соединенные Штаты.

В сентябре 2015 года он признал свою вину. По мнению суда, ущерб, нанесенный Дринканом, оценивается в $312 млн.

Тот же суд вынес приговор еще одному россиянину - Дмитрию Смилянцу - по аналогичному обвинению. Тот приговорен к 4 года и трем месяцам тюремного заключения, однако был освобожден из-под стражи в зале суда в связи с тем, что уже отбыл этот срок, находясь под арестом.