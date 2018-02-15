В родном селе Бандеры ночью пытались поджечь его музей

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В ночь 15 февраля неизвестный бросил емкость с зажигательной смесью в здание музея Степана Бандеры в селе Старый Угринов Калушского района Ивано-Франковской области, сообщило издание Zaxid.net со ссылкой на полицию.

"Неизвестный пробрался на территорию музея и бросил в двери музея самодельное взрывное устройство", - сказал представитель Главного управления нацполиции в Ивано-Франковской области Мирослава Белдик.

В устройстве была зажигательная смесь, от взрыва которой воспламенились входные двери музея, однако пожар быстро потушили. По словам Белдик, дело, вероятнее всего, квалифицируют по статье "Хулиганство".

Директор музея Степан Лесив в комментарии местному изданию "Репортер" сообщил, что нанесенный вред невелик, и напомнил, что в музее есть камеры видеонаблюдения.

Музей Степана Бандеры в Старом Угринове был открыт 30 декабря 2000 года.