Еврокомиссия заявила о нарушении соцсетями правил Евросоюза

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Социальные сети Twitter и Facebook недостаточным образом выполняют правила Европейского союза о защите пользователей, считают в Еврокомиссии.

Как сообщается в докладе ЕК, часть которого имеется в распоряжении агентства dpa, руководство соцсетей отказывается выполнять предписания Евросоюза.

Европейское ведомство указывает на то, что Twitter по-прежнему изменяет свои условия для пользователей, не информируя их об этом. Кроме того, как Twitter, так и Facebook без уведомления пользователей удаляют загруженный ими контент.

Как отмечается в документе, сфера защиты прав потребителей находится в ведении национальных властей, и Еврокомиссия не имеет права налагать соответствующие штрафы в случае нарушений.

Далее в отчете перечисляются изменения, которые предприняло руководство базирующихся в США соцсетей по требованию Брюсселя начиная с 2017 года. В частности, в марте прошлого года власти ЕС потребовали от ряда компаний удалить из общих условий недопустимые пункты. В частности, европейские пользователи должны были получить право обращаться в суд на соцсети в своих странах. Кроме того, согласно европейскому законодательству, необходимо соответствующим образом помечать рекламу и спонсированные материалы, сообщает Deutsche Welle.

Эти требования всеми компаниями были выполнены, отмечает Еврокомиссия.