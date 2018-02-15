Во Львове осквернили Монумент Славы

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Неизвестные повредили Монумент Славы на улице Стрыйской во Львове, сообщил отдел коммуникации полиции Львовской области.

Информация о повреждении монумента поступила в полицию днем 15 февраля. "Как установили правоохранители, на монументе частично повреждены некоторые элементы и нанесены надписи белой краской", - говорится в сообщении.

На опубликованных полицией фотографий с места событий видно, что на черном пилоне белой краской нанесена надпись "Памятник оккупанту", а также крест накрест перечеркнута сердцевина барельефного советского Ордена Славы со Спасской башней московского Кремля и советской символикой.

Монумент Славы (открыт в 1970 году, ранее - Монумент боевой славы Советских Вооруженных Сил) - мемориал в память о Красной (Советской) армии, одной из победительниц нацизма во Второй мировой войне. Расположен в Центральном парке культуры и отдыха города. Возле мемориала традиционно проходят торжества, посвященные празднованию Дня Победы.

Ансамбль состоит из тридцатиметрового пилона с пятью горельефами, олицетворяющими основные виды войск, бронзовой скульптурной группы из аллегорических фигур советского воина и Родины-матери и массивной гранитной стелы с шестью большими медными горельефами: "Рождение Красной Армии", "Гражданская война", "Освобождение Западной Украины", "Год 1941-й", "Великая Отечественная война" и "Победа".

В 2007 году была создана комиссия по вопросу возможного сноса мемориала или отдельных его элементов, как "имперско-большевистских символов", но в конце февраля 2014 года горисполком Львова поставил точку на дискуссии о будущем Монумента Славы и постановил, что демонтажу он не подлежит.

В то же время, в апреле 2017 года депутаты от Украинской Галицкой партии потребовали от городского головы демонтировать Монумент Славы в рамках законов о декоммунизации.

18 мая городской голова Львова Андрей Садовой создал рабочую группу, которая изучит вопрос о будущем монумента Славы.

В июне минувшего 2017 года неизвестные облили монумент красной краской.