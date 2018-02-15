Что произошло за день: четверг, 15 февраля

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Верховный суд России зарегистрировал второе и третье обращения о признании незаконной регистрации Владимира Путина в качестве кандидата на выборах главы государства.

- Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что, по предварительным данным, в результате авиаудара, нанесенного ведомой США коалиции по правительственным силам в Сирии, погибли пятеро россиян, речь не идет о военнослужащих.

- "Аэрофлот" существенно повысил заработную плату командирам воздушных судов: в зависимости от стажа, максимальный размер среднемесячной зарплаты в настоящее время составляет 650 тыс. рублей в месяц.

- Психологи американских университетов выяснили оптимальный размер дохода в среднем по миру: $95 тысяч в год позволят одному человеку быть полностью довольным жизнью, а для эмоционального равновесия хватит и $60-75 тысяч в год.

- Польша, выступающая против газопровода "Северный поток 2", намерена сама проложить газопровод Baltic Pipe по дну Балтийского моря, который позволит польской газотранспортной компании подключиться к сети газопроводов Норвегии.

- Эксперты выяснили, что порошок, который рассылали в конвертах в посольства в Москве, являлся веществом для травли насекомых. Как заявляли ранее в полиции, вещество не опасно.

- Роскомнадзор обязал операторов связи ограничить доступ к страницам сайта Алексея Навального, на которых находится информация из расследования ФБК относительно Олега Дерипаски. Оппозиционер сообщил, что весь его сайт был недоступен.

- Спецоперация по ликвидации боевика прошла в Дагестане. В Унцукульском районе Дагестана был введен режим КТО. В ходе операции боевик, находившийся в федеральном розыске с 2011 года, был уничтожен. Погиб один сотрудник спецназа.

- 19-летнему Николасу Крузу, открывшему стрельбу по ученикам школы города Парклэнд в штате Флорида, предъявили обвинения в умышленном убийстве по 17 пунктам. Выяснилось, что по поводу его угроз были обращения в ФБР, а в школе знали о его нестандартном поведении.