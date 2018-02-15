В Киеве задержали участников стычки у отказавшегося арестовать мэра Одессы суда

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Правоохранители Киева доставляют в управление полиции активных участников столкновения возле здания Соломенского районного суда Киева, где избиралась мера пресечения городскому голове Одессы Геннадию Труханову.

"К управлению полиции доставлено около 30 активных участников события. У активистов изъяты два устройства для отстрела резиновых пуль, две телескопические палки, граната, несколько ножей, газовые баллончики и дымовые шашки", - сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

В ведомстве отметили, что после установления личных данных доставленных лиц и предоставления объяснений их действиям будет дана правовая оценка.

Следователи начали уголовное производство.

В результате столкновения возле здания Соломенского районного суда Киева, где избиралась мера пресечения Труханову, огнестрельные ранения получил один сотрудник полиции. Стрелявший в него задержан.

Позднее координатор отряда Красного Креста сообщил, что во время столкновения у здания суда пострадали четыре человека: "Четыре человека: двое с травмами головы, девушка с травмой живота и раненый полицейский". Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в киевской полиции, в настоящее время восемь человек доставляются в управление полиции. У задержанных изъяты ножи, палки.

Задержанный накануне Труханов подозревается в завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением. Соломенский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство антикоррупционных органов об аресте Труханова с альтернативой в 50 млн грн и отпустил его на поруки народного депутата Дмитрия Голубова.