Стрелок из Флориды состоял в организации за создание штата для белых жителей

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - 19-летний Николас Круз, подозреваемый в нападении на учеников школы во Флориде с огнестрельным оружием, является членом националистической организации "Республика Флорида" (Republic of Florida), сообщил агентству Associated Press лидер этой организации Джордан Джереб.

Эта организация выступает за создание во Флориде штата для этнически белых жителей. Собеседник агентства подтвердил, что школьник принимал участие в "боевых учениях" организации, но не стал раскрывать подробности.

Полиция расследует дело о стрельбе в школе в городе Парклэнд, в результате которой 15 февраля были убиты 17 человек. Обвинение предъявлено бывшему ученику этой школы Николасу Крузу, которого исключили оттуда по дисциплинарным причинам.

Тем временем, ФБР подтвердило, что в 2017 году некто под ником "Николас Круз" оставил на YouTube комментарий, что он "намерен стать профессиональным школьным стрелком". Тогда бюро не удалось определить личность человека, опубликовавшего запись.