США обвинили российских военных в распространении вируса-вымогателя NotPetya

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Белый дом в четверг выпустил официальное заявление, в котором обвинил российских военных в организации массовых кибератак с помощью вируса-вымогателя NotPetya, пишет The Hill.

"В июне 2017 года российские военные организовали самую разрушительную и дорогостоящую кибератаку в истории. Атаки NotPetya быстро распространились по всему миру, причинив в Европе, Азии и Америке ущерб в миллиарды долларов", - говорится в сообщении Белого дома.

"Это было частью непрекращающихся усилий Кремля по дестабилизации Украины, и еще наглядней демонстрирует причастность России к продолжающемуся конфликту", - отмечается в сообщении.

В Белом доме подчеркнули, что "это были также безрассудные и неизбирательные кибератаки, которые будут иметь международные последствия".

В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг обвинения со стороны МИД Великобритании о якобы причастности России к кибератакам с использованием вируса NotPetya. "Это не что иное, как продолжение опять же не основывающейся на каких бы то ни было доказательствах русофобской кампании", - сказал Песков журналистам.