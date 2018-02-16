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Полиция Нью-Йорка арестовала двух человек за подготовку теракта

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Американские власти арестовали двух человек в Бронксе (город Нью-Йорк) в ходе федерального расследования по делу о терроризме, им были предъявлены обвинения в создании взрывного устройства, сообщает в четверг газета New York Times со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов.

По информации чиновника, задержанные имели материалы для создания взрывного устройства, включая дымный черный порох.

Сотрудник правоохранительных органов не сообщил, какова была их предполагаемая цель и были ли они как-то связаны с террористической организацией.

Теги: Нью-Йорк, США
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