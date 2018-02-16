В Совбез ООН внесен исправленный проект резолюции по перемирию в Сирии

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В ООН рассматривается исправленный проект резолюции по перемирию в Сирии, который не запрещает правительственным силам наносить удары по террористическим структурам ИГ и "Аль-Каида" (запрещены в РФ) в провинции Идлиб, сообщают СМИ со ссылкой на источники во всемирной организации.

Резолюция с внесенными Швецией и Кувейтом изменениями, касающимися продолжения наступления армии президента Сирии Башара Асада на террористические структуры, может быть рассмотрена Совбезом ООН на будущей неделе, отмечают источники.

Переговоры в ООН по резолюции о 30-дневном перемирии в Сирии с целью обеспечения доставки гуманитарной помощи начались на минувшей неделе.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил журналистам, что Россия стремится к прекращению огня в Сирии, однако выразил сомнение в том, что это реально в связи с тем, что продолжаются столкновения между сирийской армией и террористами.

В то же время дипломат отметил, что российская сторона в вопросе принятия резолюции "стремится к консенсусу", и как только он будет достигнут, резолюция будет принята.