Мужчина попытался ограбить банк близ Елисейских полей в Париже

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженный мужчина попытался совершить ограбление отделения банка BNP, расположенного в непосредственной близости от Елисейских полей в Париже, сообщают в пятницу французские СМИ.

Инцидент произошел утром в пятницу недалеко от одной из самых популярных среди туристов парижских достопримечательностей - Триумфальной арки.

Отмечается, что 24-летний мужчина, вооруженный огнестрельным оружием, вошел в здание банка и стал угрожать сотрудникам. Одному из них удалось незаметно вызвать полицию.

Приехавшие на вызов полицейские открыли огонь по грабителю, ранив его в ногу и, по некоторым данным, в грудь. Нападавший под охраной был доставлен в больницу.

Известно, что этот мужчина ранее уже попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов по делам, связанным с вооруженными ограблениями и актами насилия.