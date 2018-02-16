Генпрокурор Украины разрешил привлечь к ответственности экс-главу "Нафтогаза"

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокурор Украины Юрий Луценко подписал представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрании меры пресечения депутату парламента из фракции "Оппозиционный блок" Евгению Бакулину, который в 2007 году, а также с 2010 по 2014 год занимал должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

"Представления направлены в Верховную раду Украины", - сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в фейсбуке в пятницу.

2 февраля 2018 года Луценко сообщил, что намерен в ближайшее время внести в Верховную раду Украины представления о даче согласия на снятие неприкосновенности с депутата Бакулина, на его задержание и арест.

По словам генпрокурора, Бакулин является действующим депутатом, но территорию Украины давно не посещал. "Но тем не менее для каких-либо дальнейших шагов - подозрения, объявления в розыск - нам необходимо разрешение Верховной рады", - сказал Луценко.

Генпрокурор уточнил, что представление будет касаться просьбы на привлечение к уголовной ответственности, в частности по статьям "создание организованной преступной группировки" и "расхищение государственных средств".

В июле 2017 года Луценко сообщил, что Бакулин может стать следующим депутатом, в отношении которого генпрокурор будет просить снятия неприкосновенности по делу о так называемых "вышках Бойко" (дело о закупке по завышенной цене вышек для добычи нефти и газа на Черноморском шельфе, к которой якобы причастен сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко).