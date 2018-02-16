В Киеве комиссия предложила вывешивать по праздникам красно-черный "бандеровский флаг"

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления в пятницу согласовала проект решения об использовании флага Организации украинских националистов (запрещена в РФ) на зданиях Киевсовета и зданиях районных государственных администраций.

Этот документ должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовет.

Согласно проекту решения, возле здания Киевского городского совета, а также возле помещений райгосадминистраций в определенные дни планируют поднимать красно-черный флаг ОУН. Речь идет о датах, связанных с "выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и чествования памяти героев".

Предложены следующие даты: 1 января - день рождения лидера ОУН Степана Бандеры; 22 января - День Соборности Украины; 29 января - День памяти Героев Крут; 3 февраля - создание ОУН; 20 февраля - День памяти Героев Небесной Сотни; 5 марта - годовщина со дня смерти главнокомандующего УПА Романа Шухевича; 14 марта - День украинского добровольца; третье воскресенье мая - День памяти жертв политических репрессий; 23 мая - День Героев; 14 июня - день рождения полковника Армии УНР Евгения Коновальца; 30 июня - провозглашение Акта восстановления Украинского государства, день рождения Р.Шухевича; 30 июля - Создание Украинской войсковой организации (УВО); 14 октября - День защитника Украины, день создания УПА.

Этот перечень дат не окончательный, могут быть предложены и другие дни.

"Согласно этому проекту решения, Киевсовет будет рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, вывешивать флаг ОУН в определенные даты", - отметил соавтор проекта решения, депутат Киевсовета Владимир Бохняк.

Этот документ должны рассмотреть также на пленарном заседании Киевсовета.