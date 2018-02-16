В колледже близ Сиэттла введен режим ЧП из-за сообщений о стрельбе

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов прибыли в кампус колледжа "Хайлайн" в американском штате Вашингтон, где из-за сообщений о стрельбе введен режим ЧП, передает в пятницу американский телеканал ABC.

"Режим ЧП: Это не учебная тревога. Закройте двери и окна. Полиция ведет расследование в кампусе", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице учебного заведения в фейсбуке.

По данным телеканала, на месте находятся представители нескольких правоохранительных служб. Движение на дорогах близ места происшествия перекрыто.

Сотрудники полиции просят граждан избегать этот район.

Колледж "Хайлайн" расположен неподалеку от города Сиэттл, отметил телеканал.