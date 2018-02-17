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Решения минюста США назвали "незначительной частью расследования"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Спецпрокурор Роберт Мюллер и его команда еще не завершили свое расследование по делу о предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы 2016 года и связях президента США Дональда Трампа и его штаба с Россией, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По его словам, предъявленные в пятницу Минюстом США обвинения в отношении 13 россиян следует рассматривать "как незначительную часть всестороннего расследования".

Р.Мюллер будет продолжать свою работу, как ожидается, в течение нескольких месяцев, которая будет включать в себя изучение потенциального препятствия правосудию Д.Трампом, отмечает источник.

То, что "предвыборная кампания (Д.Трампа) не сделала ничего плохого" еще предстоит определить, добавил он.

Источник подчеркнул, что обвинительное заключение Минюста "должно рассматриваться как попытка Р.Мюллера повысить осведомленность о возможностях России по мере приближения промежуточных выборов в США в 2018 году".

По-прежнему существует вероятность, что Р.Мюллер может обвинить американцев за сознательную помощь России, сообщил также источник.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинутые Минюстом обвинения в отношении 13 россиян во вмешательстве в американские выборы показывают, что его предвыборная кампания не сделала ничего плохого.

"Россия начала свою антиамериканскую кампанию в 2014 году, задолго до того, как я объявил, что буду баллотироваться на пост президента. На результаты выборов это не повлияло. Предвыборная кампания Трампа не сделал ничего плохого - никакого сговора!", - написал Д.Трамп у себя в "Твиттере".

Министерство юстиции США в пятницу опубликовало документ, согласно которому в отношении 13 граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы.

По данным следствия, все обвиняемые являются сотрудниками базирующегося в Санкт-Петербурге Агентства интернет-исследований. Среди обвиняемых также бизнесмен Евгений Пригожин, которого США связывают с агентством. Тем временем, Е.Пригожин отрицает связь с компанией.

В список обвиняемых также попали Михаил Быстров, Михаил Бурчик, также известный как Михаил Абрамов, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда (Мария Беляева), Роберт Бовда, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков и Джейхун Асланов.

Этих лиц обвиняют в "сговоре с целью мошенничества против США", а также в "сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств передачи данных и для банковских махинаций", а также "в хищении персональных данных при отягчающих обстоятельствах".

В обвинительном документе указаны три юридических лица: Агентство интернет-исследований, "Конкорд менеджмент и консалтинг" Евгения Пригожина, а также связанная с ним "Конкорд кейтеринг".

Решение о предъявлении обвинения вынесло жюри присяжных суда округа Колумбия.

Теги: США, Россия
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