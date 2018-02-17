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Британский ракетный эсминец покинул Черное море

Есть обновление от 04:22

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Флагман 2-й натовской постоянной военно-морской группы (SNMG2) ракетный эсминец британского Королевского ВМФ "Данкан" после 17-дневного пребывания в Черном море в пятницу покинул его акваторию, сообщили местные информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через пролив Босфор.

По пути из Черного моря он зашел с визитом в Стамбул.

В состав 2-й натовской корабельной группы помимо эсминца "Данкан" входят также турецкий фрегат "Газиантеп", который сопровождал британский корабль по пути в Стамбул, и румынский фрегат "Король Фердинанд".

В ходе пребывания в Черном море корабли группы провели учения, во время которых, по сообщению ВМС Румынии, отрабатывались операции по морскому наблюдению за судоходством в регионе. Натовские корабли также заходили с визитами в румынский порт Констанца и болгарский Варна.

По сообщению Объединенного военно-морского командования НАТО (MАRCOM), за действиями кораблей альянса в Черном море на разных этапах вели наблюдение российские сторожевые корабли "Пытливый" и "Сметливый".

После возникновения кризиса в восточных районах Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других нечерноморских стран-членов НАТО.

Конвенция Монтре ограничивает время нахождения кораблей нечерноморских государств в акватории Черного моря 21 сутками.

Теги: Черное море, Великобритания
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