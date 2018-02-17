В Мексике после землетрясения произошли перебои с электричеством

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Сильное землетрясение на юго-западе Мексики в штате Оахака вызвало перебои с электроснабжением в ряде регионов, сообщения о жертвах не поступали, сообщает в субботу ситуационно-кризисный центр МИД России.

"Мексика - землетрясение магнитудой 7,2 произошло на территории южного штата Оахака. Подземные толчки ощущались в столице страны Мехико и в ряде соседних штатов. Сообщается о перебоях с электроснабжением. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении ведомства в твиттере.

#Мексика - землетрясение магнитудой 7,2 произошло на территории южного штата Оахака. Подземные толчки ощущались в столице страны Мехико и в ряде соседних штатов. Сообщается о перебоях с электроснабжением. Информации о пострадавших не поступало pic.twitter.com/8zGDd8JufX — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 17 февраля 2018 г.

Как уточняет американский телеканал ABC со ссылкой на геологическую службу США, толчки были зафиксированы на глубине более 40 км, первый мощный удар магнитудой 7,2 сопровождался эхо-толчком магнитудой 5,8.

Местные власти попросили жителей проявить осторожность при возвращении в свои дома, проверить электропровода и газовые трубы. По их данным, жертв и сильных разрушений нет, но несколько сотен тысяч жителей остаются без света.

Штат Оахака расположено в горной местности в южной части страны, далеко от популярных курортов. Его население составляет около 4 млн человек.

В сентябре 2017 года в Мексике произошло разрушительное землетрясение, унесшее жизни более 300 человек.