Лавров обсудил со Столтенбергом проблемы в отношениях России и НАТО

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В субботу на "полях" 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора Йенсом Столтенбергом, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"В ходе беседы состоялось обсуждение проблем в отношениях Россия - НАТО, а также ряда актуальных вопросов международной и европейской повестки дня", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

Как сообщалось, до этого глава российской дипломатии провел двустороннюю встречу с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем.