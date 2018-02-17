Советник Трампа по нацбезопасности призвал РФ пересмотреть поведение в киберпространстве

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Диалог США и РФ по проблемам киберпространства возможен, но для этого Москве следует прекратить использовать это пространство для операций по линии разведки, заявил в субботу советник американского президента по нацбезопасности Герберт Макмастер.

"Я бы лишь сказал, что мы бы с радостью пошли на диалог по теме киберпространства, но только тогда, когда Россия будет искренне стремиться к отказу от используемой сложной формы шпионажа (в киберпространстве - ИФ)", - сказал Макмастер на Мюнхенской конференции по безопасности.

Советник подчеркнул, что в данном случае действия российской стороны "можно было бы назвать современной формой "маскировки", которая стала возможной, благодаря новым технологиям". Слово "маскировка" американский представитель произнес по-русски.

Советник президента США также подчеркнул, что западные страны становятся все лучше подготовленными к тому, чтобы противостоять таким кибератакам.

Кроме того, по его словам, Россия со временем сможет лучше использовать киберпространство, так как "то, что она сейчас там делает, попросту не работает". Он предположил, что целью кибератак, приписываемых рядом западных стран России, является обеспечении раздробленности "западного" лагеря. Однако, констатировал Макмастер, эффект получился противоположным.

На просьбу прокомментировать данные российских специалистов, согласно которым количество кибератак, проводимых США против России, многократно превосходит количество подобного рода атак США с территории России, Г.Макмастер ограничился шуткой.

"Я удивлен, что вы нашли свободных российских кибер-экспертов, учитывая, как активно они все заняты попытками подорвать наши демократии", - сказал американский дипломат.

Он добавил, что "США будут сообщать о тех, кто использует киберпространство, социальные сети и другие инструменты, чтобы распространять дезинформацию и заниматься шпионажем".

Ранее на этой неделе США ранее обвинили российских военных в организации "самых разрушительных" кибератак при помощи вируса-вымогателя NotPetya, причинивших ущерб в Европе, Азии и Америке. "В июне 2017 года российские военные организовали самую разрушительную и дорогостоящую кибератаку в истории. Атаки (вируса-вымогателя - ИФ) NotPetya быстро распространились по всему миру, причинив в Европе, Азии и Америке ущерб в миллиарды долларов", - говорилось в сообщении Белого дома.

В Кремле эти обвинения категорически опровергли.