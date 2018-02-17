Террористы и наркокурьеры сбежали из тюрьмы в Афганистане

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Десять заключенных совершили побег из тюрьмы в провинции Майдан Вардак в центральном Афганистане, сообщил в субботу телеканал 1TV со ссылкой на администрацию региона.

Среди совершивших минувшей ночью побег двое террористов из радикального движения "Талибан" (запрещено в России) и восемь контрабандистов наркотиков, сообщил телеканалу пресс-секретарь губернатора провинции Абдулрахмон Мангал.

По его словам, произошедшее начали расследовать две специальные комиссии, созданные центральными и местными властями.