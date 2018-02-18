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Трамп заявил о провале работы ФБР во Флориде из-за "российского дела"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что ФБР слишком много времени тратит на расследовании дела о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и не заметило сигналы стрелка из Флориды.

"Очень печально, что ФБР пропустило все из многих сигналов, которые посылал стрелок из школы во Флориде. Это неприемлемо. Они тратят слишком много времени в попытке доказать тайный сговор России с кампанией Трампа - сговора нет. Вернитесь к основам и заставьте нас испытывать гордость!" - написал Д.Трамп в своем Твиттере.

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В пятницу Минюст США сообщил о выдвижении обвинений во вмешательстве в американские выборы 13-ти гражданам России. Спецпрокурор Роберт Мюллер по поручению Минюста ведет расследование, основная цель которого - выяснить, был ли сговор во время предвыборной кампании 2016 года между штабом Трампа и Россией.

Жертвами стрельбы, произошедшей ранее в школе Парклэнда, стали 17 человек. Пятеро раненых, поступивших в местную больницу, находятся в тяжелом состоянии. Всего ранения получили 14 человек. Стрельбу в школе открыл 19-летний Николас Круз - бывший студент этого учебного заведения, исключенный по дисциплинарным причинам. Полиции удалось задержать его вскоре после происшествия.

Теги: Дональд Трамп, Флорида, ФБР
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