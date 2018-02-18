Акция сторонников Саакашвили стартовала в Киеве

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В украинской столице проходит антипрезидентская акция, организованная партией "Рух новых сил" Михаила Саакашвили.

Как передает корреспондент "Интерфакса-Украина", марш стартовал с парка имени Т.Шевченко с опозданием, поскольку шесть станций метро в центре Киева были закрыты в связи с анонимным звонком о минировании.

Организаторы накануне изменили маршрут движения. Планировалось, что марш закончится митингом на майдане. Но поскольку там проходит ряд акций, в том числе памяти героев небесной сотни, решили провести акцию на Михайловской площади.

Марш проходит без Саакашвили, который по процедуре реадмиссии был отправлен в Польшу, а затем отбыл в Амстердам, где находится его семья.

14 февраля Саакашвили сообщил в своем фейсбуке, что получил в Амстердаме удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе. Политик также отметил, что намерен вернуть украинское гражданство.

Днем позже девять оппозиционных политических сил Украины потребовали обеспечить возвращение в страну Саакашвили и предоставить ему возможности защитить свои права в украинских судах.