Станции метро в центре Киева вернулись к обычному режиму работы

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Шесть станций киевского метрополитена в центре Киева возобновили работу в обычном режиме.

"Станции проверены. Взрывоопасные предметы не выявлены. Метро работает в обычном режиме", - говорится в сообщении метрополитена в твиттере.

Ранее сообщалось, что в воскресенье не работали шесть станций метро "Университет", "Театральная" и "Крещатик", "Майдан Независимости", "Площадь Льва Толстого", "Золотые ворота".

На сайте Национальной полиции появилось сообщение, в котором утверждается, что в дежурную часть позвонил аноним: "мужчина рассказал, что стал свидетелем разговора между двумя неизвестными, которые говорили, что через час будет взрыв на пяти станциях метро".

Для проверки этой информации на места выехали специалисты взрывотехнической службы и кинологи.

В воскресенье в Киеве проходит ряд акций.