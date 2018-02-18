В центре Киева завершились основные акции

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В настоящее время в центре Киева обстановка спокойная, основные заявленные акции и митинги завершились, передает в воскресенье корреспондент "Интерфакса".

Среди мероприятий, проведение которых было заявлено на воскресенье, осталось только зажжение свечей на аллее героев небесной сотни, которое должно начаться в 20:00.

По состоянию на 16:50, на майдане находятся порядка 500 человек, которые перемещаются по главной площади украинской столицы, передает корреспондент агентства.

В палаточном городке у Верховной рады митинг также завершился, городок работает в штатном режиме. Также активисты на данный момент уже не пикетируют здание Администрации президента и в правительственном квартале марши не проходят.

Ранее в Киеве прошла антипрезидентская акция, организованная сторонниками политика Михаила Саакашвили.

Кроме того, в националисты закидали камнями киевский офис Россотрудничества, в здании разбиты стекла. Также они разбили витрины в отделениях Сбербанка и Альфа-банка. Полиция и Нацгвардия не вмешивались.