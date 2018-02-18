Нетаньяху назвал неприемлемыми слова премьера Польши о причастности евреев к Холокосту

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора со своим польским коллегой Матеушем Моравецким заявил о неприемлемости его слов о причастности к Холокосту некоторых представителей еврейского народа.

"Сегодня премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с премьер премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Он сказал ему, что сделанные замечания неприемлемы и что нет оснований для сравнения действий поляков во время Холокоста с действиями евреев", - сообщил в воскресенье офис израильского премьера.

Накануне, отвечая на вопрос журналиста, Моравецкий заявил, что в соответствии с польским законом "не будут считаться уголовным правонарушением заявления о том, что были виновники поляки, также как евреи, русские, украинцы и немцы".

В начале месяца сенат Польши принял закон, согласно которому будет запрещено упоминать, что нацистские концлагеря были польскими. За подобные высказывания, а также за утверждения, что Польша также несет ответственность за преступления нацистов, предусмотрено наказание вплоть до тюремного срока.

Как отмечалось ранее, многие поляки считают, что фраза "польские лагеря смерти" подразумевает, что оккупированная Польша участвовала в работе концлагерей. Издание The Gurdian ранее констатировало, что законопроект станет предпосылкой для уголовного преследования любого, кто не согласен с принятым на государственном уровне мнением, что поляки были исключительно героями в ходе войны и никаким образом не были соучастниками в преступлениях нацистов.