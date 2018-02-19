Операторы связи в Великобритании смогут использовать церковные шпили в качестве антенн

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Мобильные и интернет-провайдеры в Великобритании смогут использовать церковные шпили для обеспечения связью жителей сельских районов, соглашение об этом подписали правительство страны и Англиканская церковь.

Правительство ранее взяло на себя обязательства по обеспечению качественной мобильной связью жителей всей страны к 2022 году, отмечает "Би-би-си".

Аналитики приветствовали это соглашение, но отметили, что дьявол будет скрываться в деталях.

"Получить доступ к подходящим объектам, особенно в сельских районах, было очень непросто для мобильных операторов, так что любая инициатива, направленная на улучшение ситуации, будет с радостью воспринята в отрасли, - полагает главный аналитик исследовательской фирмы Assembly Мэтью Хауэтт. - Однако неясно пока, как именно будут выглядеть коммерческие отношения. Есть много историй о том, как владельцы земли в сельских районах требуют от операторов деньги за доступ к некоторым объектам, что приводит к ухудшению и удорожанию связи".

Правительство заявило, что коммерческие соглашения будут заключаться на местах между епархиями и приходами и мобильными операторами и интернет-провайдерами, других деталей пока нет.

Две трети англиканских церквей находятся в сельских районах, и их расположение в самом центре населенного пункта позволит обеспечить лучшую мобильную связь, отмечают в министерстве по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту. Глава ведомства Мэт Хэнкок заявил: "Церкви - центральные объекты и ценное достояние для местных общин по всей стране".

По его словам, соглашение приведет к тому, что "даже здание XV века сможет помочь Британии подготовиться к будущему, улучшить жизни людей, обеспечивая связь в наших самых труднодоступных районах".

Не менее 120 приходских церквей уже помогают обеспечивать мобильное и интернет-соединение в стране. Оборудование - от беспроводных передатчиков в шпилях до антенн, спутниковых тарелок и кабелей - используется для повышения качества телефонной связи и передачи данных.

Епархии в Норвиче и Челмсфорде участвуют в таких программах уже более пяти лет.

"Призыв к церквям улучшить связь поможет справиться с двумя крупнейшими проблемами в сельских регионах - изоляцией и проблемами с устойчивым развитием", - заявил епископ Челмсфордский, преосвященный Стефан Коттрел.

Епископ Норвича, преосвященный Грэхам Джеймс полагает, что "творческое" использование приходских церквей повысит их ценность для местных общин.

По данным британского медиарегулятора Ofcom, интернет-соединение 4G для клиентов четырех мобильных операторов в настоящее время доступно на 43% территории Великобритании. Позвонить или отправить смс можно на 70% территории.